Какие изменения ждут россиян с 1 мая 2023 года

21:18, 27 апр 2023

Новые законы вступят в силу в России 1 мая. О том, какие изменения ждут россиян в последний весенний месяц – в нашем материале.

Длинных выходных в мае не будет

Пенсии будут выдаваться только в почтовых отделениях









В 2023 году в начале месяца жители останутся без длинных выходных, как это было раньше. Россияне будут отдыхать в понедельник, 1 мая, а потом - 6-9 мая.

С 1 мая пенсионные выплаты будут выдаваться по-новому. Пенсионеры, получающие средства наличными, смогут забрать их лишь в отделениях Почты России. Единственной альтернативой в данном случае будет переоформление выплат на банковские карты "Мир". Если россияне получают пенсии и соцвыплаты на дому, то для них ничего не изменится.

Летчикам и шахтерам увеличат пенсии

Школы не смогут исключать из своего меню горячее питание для детей

Доплаты за риск по ипотечным кредитам будут увеличены





Работникам, чья работа связана с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда, будет произведен перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки. Это коснется пилотов гражданской авиации, отработавших необходимый стаж: 25 лет для мужчин и как минимум 20 лет для женщин. Также будут увеличены выплаты бывшим шахтерам и горноспасателям.С 1 мая поставщики питания должны будут согласовывать меню для разных возрастных групп детей с образовательными учреждениями. Помимо этого, запретят исключать из меню горячие блюда.

С 1 мая Центральный банк РФ увеличит надбавки за риск по ипотечным кредитам, выдаваемым на приобретение квартир в новостройках по договорам долевого участия. Это может привести к удорожанию ипотеки.

Уменьшится комиссия при оплате услуг ЖКХ через СБП

Системы оповещения во время ЧС будут приведены в состояние готовности

Будет создан банк геномной информации обо всех преступниках

Проект по поддержке женщин-предпринимателей с детьми будет перезапущен









С 1 мая компаниям, поставляющим услуги ЖКХ вдвое уменьшат максимальный размер комиссии банка за расчеты через систему быстрых платежей. Так, комиссия будет снижена с 0,4 процента до 0,2 процента от суммы платежа, но ее размер не будет меньше 10 рублей. В то же время для самих потребителей комиссия вводиться не будет.С 4 мая федеральные органы исполнительной власти будут обязаны поддерживать в состоянии готовности системы экстренного оповещения граждан. Ранее действовавшее законодательство не предусматривало, что кто-либо будет нести ответственность за ремонт и обслуживание систем экстренного оповещения.С 4 мая все лица, совершившие преступление или подвергнутые административному аресту, будут обязаны сдавать биоматериал для регистрации. До сих пор государственные органы сохраняли геномную информацию только о тех, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления или преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

С 1 мая по 1 октября будет запущена программа "Мама-предприниматель". Женщины с детьми, занимающиеся бизнесом, будут иметь возможность пройти ряд обучающих курсов и, в случае победы в региональных этапах, получить грант на развитие своего бизнеса.

Срок объявления людей пропавшими без вести будет сокращен

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С 15 мая срок объявления пропавших без вести и погибших военнослужащих будет сокращен до шести месяцев. Если среди них имеются представители командного состава, которые были свидетелями гибели солдата, то по заявлению командира статус погибшего может быть присвоен в более короткие сроки.