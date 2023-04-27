Какие изменения ждут россиян с 1 мая 2023 года
21:18, 27 апр 2023
Новые законы вступят в силу в России 1 мая. О том, какие изменения ждут россиян в последний весенний месяц – в нашем материале.
Длинных выходных в мае не будетВ 2023 году в начале месяца жители останутся без длинных выходных, как это было раньше. Россияне будут отдыхать в понедельник, 1 мая, а потом - 6-9 мая.
Пенсии будут выдаваться только в почтовых отделениях
С 1 мая пенсионные выплаты будут выдаваться по-новому. Пенсионеры, получающие средства наличными, смогут забрать их лишь в отделениях Почты России. Единственной альтернативой в данном случае будет переоформление выплат на банковские карты "Мир". Если россияне получают пенсии и соцвыплаты на дому, то для них ничего не изменится.
Летчикам и шахтерам увеличат пенсииРаботникам, чья работа связана с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда, будет произведен перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки. Это коснется пилотов гражданской авиации, отработавших необходимый стаж: 25 лет для мужчин и как минимум 20 лет для женщин. Также будут увеличены выплаты бывшим шахтерам и горноспасателям.
Школы не смогут исключать из своего меню горячее питание для детейС 1 мая поставщики питания должны будут согласовывать меню для разных возрастных групп детей с образовательными учреждениями. Помимо этого, запретят исключать из меню горячие блюда.
Доплаты за риск по ипотечным кредитам будут увеличены
С 1 мая Центральный банк РФ увеличит надбавки за риск по ипотечным кредитам, выдаваемым на приобретение квартир в новостройках по договорам долевого участия. Это может привести к удорожанию ипотеки.
Уменьшится комиссия при оплате услуг ЖКХ через СБПС 1 мая компаниям, поставляющим услуги ЖКХ вдвое уменьшат максимальный размер комиссии банка за расчеты через систему быстрых платежей. Так, комиссия будет снижена с 0,4 процента до 0,2 процента от суммы платежа, но ее размер не будет меньше 10 рублей. В то же время для самих потребителей комиссия вводиться не будет.
Системы оповещения во время ЧС будут приведены в состояние готовностиС 4 мая федеральные органы исполнительной власти будут обязаны поддерживать в состоянии готовности системы экстренного оповещения граждан. Ранее действовавшее законодательство не предусматривало, что кто-либо будет нести ответственность за ремонт и обслуживание систем экстренного оповещения.
Будет создан банк геномной информации обо всех преступникахС 4 мая все лица, совершившие преступление или подвергнутые административному аресту, будут обязаны сдавать биоматериал для регистрации. До сих пор государственные органы сохраняли геномную информацию только о тех, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления или преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Проект по поддержке женщин-предпринимателей с детьми будет перезапущен
С 1 мая по 1 октября будет запущена программа "Мама-предприниматель". Женщины с детьми, занимающиеся бизнесом, будут иметь возможность пройти ряд обучающих курсов и, в случае победы в региональных этапах, получить грант на развитие своего бизнеса.