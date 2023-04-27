Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии ожидаются перепады температуры от 0 до +24 градусов

В Башкирии ожидаются перепады температуры от 0 до +24 градусов

23:18, 27 апр 2023

Погода в Башкортостане в пятницу, 28 апреля, будет характеризоваться колебаниями температур от 0 до плюс 25 градусов. Информацию об этом передали республиканские синоптики.



В Башкирии прогнозируется пасмурная погода, временами - прояснения. В ночное время будет преимущественно без осадков. Подует слабый ветер переменных направлений. В дневное время в отдельных районах может пройти небольшой дождь, ветер подует с запада.

Ночью термометры покажут +5…+10 градусов (в северных и горных районах возможно похолодание до 0 градусов). Днем солнце прогреет воздух до +19…+24 градусов.


В субботу и воскресенье в Башкортостане существенных осадков не ожидается, температура будет такой же, как и в пятницу: +5…+10 градусов в темное время суток, +19…+26 градусов днем. В некоторых районах ветер может усилиться до порывистого.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии 27 апреля подует сильный ветер и потеплеет до +23 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 27 апреля подует сильный ветер и потеплеет до +23 градусов
В Башкирии в выходные воздух прогреется до +16 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии в выходные воздух прогреется до +16 градусов
В Башкирии прогнозируется сильный ветер и похолодание
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется сильный ветер и похолодание
В Башкирии 12 апреля 2023 года потеплеет до +17 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 12 апреля 2023 года потеплеет до +17 градусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: