В Башкирии ожидаются перепады температуры от 0 до +24 градусов

23:18, 27 апр 2023

Погода в Башкортостане в пятницу, 28 апреля, будет характеризоваться колебаниями температур от 0 до плюс 25 градусов. Информацию об этом передали республиканские синоптики.







В Башкирии прогнозируется пасмурная погода, временами - прояснения. В ночное время будет преимущественно без осадков. Подует слабый ветер переменных направлений. В дневное время в отдельных районах может пройти небольшой дождь, ветер подует с запада.



Ночью термометры покажут +5…+10 градусов (в северных и горных районах возможно похолодание до 0 градусов). Днем солнце прогреет воздух до +19…+24 градусов.





В субботу и воскресенье в Башкортостане существенных осадков не ожидается, температура будет такой же, как и в пятницу: +5…+10 градусов в темное время суток, +19…+26 градусов днем. В некоторых районах ветер может усилиться до порывистого.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный