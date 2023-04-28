Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии скандально известная экс-главврач РКБ подалась в коучи

В Башкирии скандально известная экс-главврач РКБ подалась в коучи

10:01, 28 апр 2023

Эльза Сыртланова, отметившаяся в ряде скандалов бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова, решила стать интернет-тренером.



Сообщения об этом она систематически постит на своей личной страничке в соцсети "ВКонтакте". В ее статусе указано, что она является "коучем ICF" - Международной федерации коучинга.

- Коуч фокусируется на настоящем и будущем, коучу не важно, почему клиент находится там, где он находится, его внимание сосредоточено на том, где клиент находится сейчас и где он хочет быть в будущем", - такой пост был опубликован ею накануне.

Сейчас Сыртланова делится со своими подписчиками секретами управления негативными эмоциями и раздает советы, как решить ту или иную ситуацию в будущем. По мнению врача коуч - это человек, раздающий "волшебные пинки".

- Если у вас есть желание сменить работу, завести семью, повысить доход, стать стройнее, открыть свой бизнес, и - внимание! - это ваше настоящее желание, то есть вы очень мотивированы, жаждете перемен, и вам нужен "волшебный" пинок и периодическая поддержка - тогда вам нужен коуч", - пишет бывший главный врач.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Эльза Сыртланова / Vk.com
Читайте также

Главврач уфимской РКБ Эльза Сыртланова рассказала, почему не ушла в свое время на самоизоляцию
Здравоохранение в Башкирии
Главврач уфимской РКБ Эльза Сыртланова рассказала, почему не ушла в свое время на самоизоляцию
Бывшего главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову наградили почетной грамотой
Здравоохранение в Башкирии
Бывшего главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову наградили почетной грамотой
Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова обвинила юриста Тимура Уразметова во лжи
Здравоохранение в Башкирии
Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова обвинила юриста Тимура Уразметова во лжи
Леонид Рошаль встал на защиту главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой
Здравоохранение в Башкирии
Леонид Рошаль встал на защиту главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: