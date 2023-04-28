В Башкирии скандально известная экс-главврач РКБ подалась в коучи

10:01, 28 апр 2023

Эльза Сыртланова, отметившаяся в ряде скандалов бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова, решила стать интернет-тренером.







Сообщения об этом она систематически постит на своей личной страничке в соцсети "ВКонтакте". В ее статусе указано, что она является "коучем ICF" - Международной федерации коучинга.

- Коуч фокусируется на настоящем и будущем, коучу не важно, почему клиент находится там, где он находится, его внимание сосредоточено на том, где клиент находится сейчас и где он хочет быть в будущем", - такой пост был опубликован ею накануне.





Сейчас Сыртланова делится со своими подписчиками секретами управления негативными эмоциями и раздает советы, как решить ту или иную ситуацию в будущем. По мнению врача коуч - это человек, раздающий "волшебные пинки".

- Если у вас есть желание сменить работу, завести семью, повысить доход, стать стройнее, открыть свой бизнес, и - внимание! - это ваше настоящее желание, то есть вы очень мотивированы, жаждете перемен, и вам нужен "волшебный" пинок и периодическая поддержка - тогда вам нужен коуч", - пишет бывший главный врач.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Эльза Сыртланова / Vk.com