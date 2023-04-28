В Уфе скончалась 34-летняя сотрудница городской администрации Людмила Кузнецова

20:44, 28 апр 2023

В городе Уфе преждевременно скончалась сотрудница городской администрации Людмила Кузнецова. Информацию об этом изданию Newsbash.ru передали в пресс-центре администрации Башкортостана.



Женщина работала юрисконсультом в уфимском Управлении транспорта и связи. Она умерла в среду, 26 апреля. Прощание с ней состоялось в пятницу, 28 апреля.



В администрации города сообщили, что достоверно неизвестно, что стало причиной смерти 34-летней чиновницы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети