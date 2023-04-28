В Уфе скончалась 34-летняя сотрудница городской администрации Людмила Кузнецова
20:44, 28 апр 2023
В городе Уфе преждевременно скончалась сотрудница городской администрации Людмила Кузнецова. Информацию об этом изданию Newsbash.ru передали в пресс-центре администрации Башкортостана.
Женщина работала юрисконсультом в уфимском Управлении транспорта и связи. Она умерла в среду, 26 апреля. Прощание с ней состоялось в пятницу, 28 апреля.
В администрации города сообщили, что достоверно неизвестно, что стало причиной смерти 34-летней чиновницы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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