В Башкирии простились с вагнеровцем Степаном Кудайметовым
19:39, 29 апр 2023
В пятницу, 28 апреля, в населенном пункте Новокильбахтино Калтасинского района Башкортостана прошла церемония прощания с рядовым Степаном Кудайметовым, погибшим в зоне СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Забир Габдуллин.
В администрации района сообщили, что Степан был добровольцем частной военной компании "Вагнер". Военнослужащий погиб в ходе штурма одного из городов ДНР.
У Кудайметова остались жена и двое детишек. Родственники и друзья вспоминают его как дружелюбного парня.
"В связи с гибелью Степана выражаю искренние соболезнования его матери, родным и близким. Вечная ему память!" - написал руководитель района.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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