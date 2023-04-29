В Башкирии температура воздуха повысится до +28 градусов

23:27, 29 апр 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкортостана сообщили, какой будет погода в ближайшие 2 дня. Согласно представленной информации, 30 апреля и 1 мая ожидается летняя жара.







Погода в Башкортостане в воскресенье, 30 апреля, будет характеризоваться высокой температурой воздуха - +28 градусов. Осадков в республике не обещают, ожидается умеренный ветер. В ночное время температура воздуха составит +6…+11 градусов, в некоторых районах от 0 до +5 градусов, в дневные часы +23…+28 градусов.



В понедельник, 1 мая, ожидается сухая погода, ветер подует юго-восточных направлений умеренный. После захода солнца температура воздуха опустится до +7…+12 градусов, днем повысится до +21…+26 градусов.

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Автор: Семен Подгорный