В Башкирии температура воздуха повысится до +28 градусов
23:27, 29 апр 2023
Метеорологи Гидрометцентра Башкортостана сообщили, какой будет погода в ближайшие 2 дня. Согласно представленной информации, 30 апреля и 1 мая ожидается летняя жара.
Погода в Башкортостане в воскресенье, 30 апреля, будет характеризоваться высокой температурой воздуха - +28 градусов. Осадков в республике не обещают, ожидается умеренный ветер. В ночное время температура воздуха составит +6…+11 градусов, в некоторых районах от 0 до +5 градусов, в дневные часы +23…+28 градусов.
В понедельник, 1 мая, ожидается сухая погода, ветер подует юго-восточных направлений умеренный. После захода солнца температура воздуха опустится до +7…+12 градусов, днем повысится до +21…+26 градусов.
Автор: Семен Подгорный
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