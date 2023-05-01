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В Башкирии прогнозируется жаркая погода

В Башкирии прогнозируется жаркая погода

23:30, 01 май 2023

Погода в Башкортостане в начале мая выдалась необычайно жаркая. И похоже в ближайшие несколько дней ее характер существенно не изменится. С прогнозом на 2 мая жителей республики ознакомили республиканские метеорологи.

По информации Башгидрометцентра, первый рабочий день мая пройдет без осадков.

После захода солнца температура воздуха будет составлять +9…+14°C, местами - до +4°C.  В дневное время станет еще жарче: столбик термометра покажет +22…+27°C.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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