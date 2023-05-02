В Башкирии простились с погибшим на спецоперации Александром Калининым

17:56, 02 май 2023

Александр Калинин, погибший в зоне специальной военной операции, был похоронен в Дуванском районе Башкортостана. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Фаиль Мухамадеев.







Александру Николаевичу было 44 года, он служил водителем автомобильного отделения автомобильного взвода роты материального обеспечения.

"Он был и останется гордостью Дуванского района, Республики Башкортостан, нашей страны, настоящим солдатом, отдавшим свою жизнь при исполнении служебного долга. Слава герою! И вечная память... Александр, спи спокойно... Память о тебе навсегда останется в наших сердцах!", – оставил пост чиновник.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: социальные сети Фаиля Мухамадеева