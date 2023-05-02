В Башкирии 3 мая прогнозируется жара и порывы ветра до 20 м/с

23:43, 02 май 2023

В среду, 3 мая в нескольких районах Башкортостана прогнозируется очень высокая вероятность возникновения пожаров. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.



Согласно прогнозам метеорологов, ожидается переменная облачность, но без каких-либо осадков. Скорость ветра юго-восточных и южных направлений достигнет 7-12 м/с, а в некоторых районах порывы составят 15-20 м/с.



В ночное время температура воздуха будет составлять +10…+15 градусов, по востоку республики - до +3…+8 градусов. В течение дня температура повысится до +22…+27 градусов.



Видимость на автодорогах не ухудшится.

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