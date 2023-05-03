В Башкирии простились с погибшим в СВО Флоридом Ихсановым

09:08, 03 май 2023

Во вторник, 2 мая, в Нуримановском районе Башкортостана простились с погибшим в зоне проведения спецоперации Флоридом Ихсановым. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель местной администрации Вильдан Ситдиков.







Флорид Радикович, родившийся в населенном пункте Новый Субай, участвовал в боевых действиях на территории Чечни. Добровольцем отправился на специальную военную операцию по контракту в апреле 2022 года. Через 5 месяцев после этого он был удостоен Почетной грамоты Башкирии. 29 сентября он вновь добровольно отправился на СВО.





Те, кто знал Флорида, отмечают земляка как доброго, целеустремленного и трудолюбивого человека. Его посмертно наградили Орденом Мужества.



"Мы гордимся нашим земляком! Пусть родная земля будет ему пухом", - оставил пост в соцсетях глава муниципалитета.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети