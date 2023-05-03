Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии простились с погибшим в СВО Флоридом Ихсановым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Флоридом Ихсановым

09:08, 03 май 2023

Во вторник, 2 мая, в Нуримановском районе Башкортостана простились с погибшим в зоне проведения спецоперации Флоридом Ихсановым. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель местной администрации Вильдан Ситдиков.



Флорид Радикович, родившийся в населенном пункте Новый Субай, участвовал в боевых действиях на территории Чечни. Добровольцем отправился на специальную военную операцию по контракту в апреле 2022 года. Через 5 месяцев после этого он был удостоен Почетной грамоты Башкирии. 29 сентября он вновь добровольно отправился на СВО.


Те, кто знал Флорида, отмечают земляка как доброго, целеустремленного и трудолюбивого человека. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

"Мы гордимся нашим земляком! Пусть родная земля будет ему пухом", - оставил пост в соцсетях глава муниципалитета.

Читайте также:

В Башкирии простились с погибшим на спецоперации Александром Калининым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нуримановский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии простились с погибшим на СВО Альбертом Давлетовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим на СВО Альбертом Давлетовым
В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Радиком Таштимеровым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Радиком Таштимеровым
В Уфе простились с погибшим в спецоперации ветераном Чечни Альбертом Тухватшиным
Общество в Башкирии
В Уфе простились с погибшим в спецоперации ветераном Чечни Альбертом Тухватшиным
В Башкирии простились с 30-летним погибшим в СВО Валерием Антоновым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с 30-летним погибшим в СВО Валерием Антоновым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: