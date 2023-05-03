В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Гайсаром Кужахметовым
10:48, 03 май 2023
Накануне в Зианчуринском районе прошла церемония прощания с Гайсаром Кужахметовым, уроженцем населенного пункта Башкирская Ургинка, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель муниципалитета Дамир Юланов.
Гайсар Кужахметов проходил срочную службу с 2002 по 2004 годы. Служил вначале в Екатеринбурге, а после принятия присяги его направили в Чечню, для участия в боевых действиях. Из Башкирии он перебрался на постоянное место жительства в Ямало-Ненецкую автономную республику, где работал до начала спецоперации.
В октябре прошлого года пошел служить по контракту в составе добровольческого батальона Шаймуратова.
Читайте также:В Башкирии простились с погибшим в СВО Флоридом Ихсановым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
Уроженец Чишминского района Башкирии Васим Камалов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО "вагнеровцем" Александром Спиридоновым
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бирска Алексей Антоненко
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнуром Аптикаевым