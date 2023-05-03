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В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Гайсаром Кужахметовым

В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Гайсаром Кужахметовым

10:48, 03 май 2023

Накануне в Зианчуринском районе прошла церемония прощания с Гайсаром Кужахметовым, уроженцем населенного пункта Башкирская Ургинка, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель муниципалитета Дамир Юланов.



Гайсар Кужахметов проходил срочную службу с 2002 по 2004 годы. Служил вначале в Екатеринбурге, а после принятия присяги его направили в Чечню, для участия в боевых действиях. Из Башкирии он перебрался на постоянное место жительства в Ямало-Ненецкую автономную республику, где работал до начала спецоперации.

В октябре прошлого года пошел служить по контракту в составе добровольческого батальона Шаймуратова.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зианчуринский район спецоперация Погибшие на Украине
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