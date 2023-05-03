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Стало известно, сколько жителей Башкирии зарабатывали деньги в других регионах

Стало известно, сколько жителей Башкирии зарабатывали деньги в других регионах

12:20, 03 май 2023

Отчет Башстата, опубликованный 2 мая, сообщает о том, что в 2022 году более 165 000 жителей Башкортостана, постоянно проживающих в регионе, зарабатывали деньги в других субъектах РФ.



Из них наибольшее число – 104 300 человек (что составляет 62,9 процента от общего числа выезжающих на заработки из РБ) - выбирали Тюменскую область с автономными округами. Челябинская область заняла второе место по популярности – 13 800 человек (8,3 процента). Также жители РБ выбирали для работы Красноярский край (5 700, 3,4 процента), Якутию (5 200, 3,1 процента), Свердловскую область (4 800, 2,9 процента), Москву (3 400, 2,1 процента) и Татарстан (3 300, 2 процента).

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Башстат
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