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В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Максимом Клоковым

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Максимом Клоковым

14:24, 03 май 2023

В Ишимбайском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в зоне проведения специальной военной операции на Украине бойцом Максимом Анатольевичем Клоковым.

Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава района Азат Ишемгулов. По словам руководителя муниципалитета, военнослужащий был родом из населенного пункта Тимашевка.



«Выражаем глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Терпения вам и здоровья. Покойся с миром, Максим», – оставил пост чиновник.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Ишимбайского района Башкортостана Александр Лысенков погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район спецоперация Погибшие на Украине
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