В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Максимом Клоковым

14:24, 03 май 2023

В Ишимбайском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в зоне проведения специальной военной операции на Украине бойцом Максимом Анатольевичем Клоковым.



Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава района Азат Ишемгулов. По словам руководителя муниципалитета, военнослужащий был родом из населенного пункта Тимашевка.







«Выражаем глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Терпения вам и здоровья. Покойся с миром, Максим», – оставил пост чиновник.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Ишимбайского района Башкортостана Александр Лысенков погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети