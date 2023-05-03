В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Максимом Клоковым
14:24, 03 май 2023
В Ишимбайском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в зоне проведения специальной военной операции на Украине бойцом Максимом Анатольевичем Клоковым.
Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава района Азат Ишемгулов. По словам руководителя муниципалитета, военнослужащий был родом из населенного пункта Тимашевка.
«Выражаем глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Терпения вам и здоровья. Покойся с миром, Максим», – оставил пост чиновник.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Ишимбайского района Башкортостана Александр Лысенков погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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