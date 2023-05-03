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В Башкирии 4 мая 2023 года местами прогнозируются дожди и похолодание до +3 градусов

В Башкирии 4 мая 2023 года местами прогнозируются дожди и похолодание до +3 градусов

23:20, 03 май 2023

В пятницу, 4 мая, в Башкортостане прогнозируются дожди и понижение температуры. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.

Жителей региона ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. По северу возможны кратковременные дожди. Ветер южных направлений подует со скоростью 5-10 м/с, в отдельных районах в дневное время порывы будут достигать 15-20 м/с.



После захода солнца температура воздуха будет составлять +11…+16 градусов, в отдельных районах до +3…+8 градусов. В дневное время воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В течение суток на автодорогах возможно появление тумана. При этом видимость ухудшится до 500-1000 метров. Вдобавок, в южной части Башкирии сохранится чрезвычайно высокий риск возникновения пожаров.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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