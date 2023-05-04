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В Башкирии образовалась огромная яма из-за обрушения грунта

В Башкирии образовалась огромная яма из-за обрушения грунта

10:53, 04 май 2023

В Мишкинском районе Башкирии образовалась пропасть из-за обрушения грунта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что из-за обрушения грунта образовались пустоты в диаметре в несколько метров. По словам очевидцев, площадь увеличивается и идет в сторону дороги.

“Вести” обратились за комментарием в пресс-службу МЧС России по РБ. Данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщают, что поблизости проезжей части нет. Сейчас участок огражден.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Мишкинский район происшествия
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