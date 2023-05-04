В Башкирии образовалась огромная яма из-за обрушения грунта
10:53, 04 май 2023
В Мишкинском районе Башкирии образовалась пропасть из-за обрушения грунта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что из-за обрушения грунта образовались пустоты в диаметре в несколько метров. По словам очевидцев, площадь увеличивается и идет в сторону дороги.
“Вести” обратились за комментарием в пресс-службу МЧС России по РБ. Данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщают, что поблизости проезжей части нет. Сейчас участок огражден.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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