В Башкирии образовалась огромная яма из-за обрушения грунта

10:53, 04 май 2023

В Мишкинском районе Башкирии образовалась пропасть из-за обрушения грунта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что из-за обрушения грунта образовались пустоты в диаметре в несколько метров. По словам очевидцев, площадь увеличивается и идет в сторону дороги.



“Вести” обратились за комментарием в пресс-службу МЧС России по РБ. Данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщают, что поблизости проезжей части нет. Сейчас участок огражден.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео