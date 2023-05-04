В Башкирии температура воздуха опустится до +3 градусов
23:43, 04 май 2023
В Башкирии прогнозируется значительная разность температур. Информацию об этом передали региональные метеорологи.
Согласно данным синоптиков, в пятницу, 5 мая, осадков не ожидается. В ночное время температура воздуха составит от +9 до +14 °C, но в некоторых районах она может опуститься до +3…+8°C. В дневное время воздух прогреется до +20…+25°C.
Подует умеренный ветер южных направлений, не исключено, что местами днем могут быть сильные порывы.
Автор: Семен Подгорный
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