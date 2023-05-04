Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии температура воздуха опустится до +3 градусов

В Башкирии температура воздуха опустится до +3 градусов

23:43, 04 май 2023

В Башкирии прогнозируется значительная разность температур. Информацию об этом передали региональные метеорологи.

Согласно данным синоптиков, в пятницу, 5 мая, осадков не ожидается. В ночное время температура воздуха составит от +9 до +14 °C, но в некоторых районах она может опуститься до +3…+8°C. В дневное время воздух прогреется до +20…+25°C.

Подует умеренный ветер южных направлений, не исключено, что местами днем могут быть сильные порывы.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии 6 апреля 2023 года прогнозируется теплая погода до +18 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 6 апреля 2023 года прогнозируется теплая погода до +18 градусов
В последние дни марта погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
В последние дни марта погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз
В Башкирии днем 22 марта 2023 года потеплеет до +4,+9°
Общество в Башкирии
В Башкирии днем 22 марта 2023 года потеплеет до +4,+9°
В Башкирии 12 апреля 2023 года потеплеет до +17 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 12 апреля 2023 года потеплеет до +17 градусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: