В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным ефрейтором Фанилем Минибаевым

09:09, 05 май 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в СВО жителем Стерлибашевского района Фанилем Минибаевым. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель местной администрации Рустам Рахмангулов.







- Мы выражаем искренние соболезнования матери, супруге, детям, брату, всем родным и близким Фаниля Минибаева, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе со всем районом и республикой", - написал глава муниципалитета.





Ефрейтор Фаниль Фанисович Минибаев родился в населенном пункте Куганакбаш. Был призван на военную службу по частичной мобилизации в конце сентября 2022 года. В это время он жил в городе Нижневартовске вместе с семьей. Похоронили солдата на малой родине. Его героизм при выполнении боевых задач был отмечен Орденом Мужества.



По теме:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети