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В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным ефрейтором Фанилем Минибаевым

В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным ефрейтором Фанилем Минибаевым

09:09, 05 май 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в СВО жителем Стерлибашевского района Фанилем Минибаевым. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель местной администрации Рустам Рахмангулов.



- Мы выражаем искренние соболезнования матери, супруге, детям, брату, всем родным и близким Фаниля Минибаева, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе со всем районом и республикой", - написал глава муниципалитета.


Ефрейтор Фаниль Фанисович Минибаев родился в населенном пункте Куганакбаш. Был призван на военную службу по частичной мобилизации в конце сентября 2022 года. В это время он жил в городе Нижневартовске вместе с семьей. Похоронили солдата на малой родине. Его героизм при выполнении боевых задач был отмечен Орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлибашевский район спецоперация Погибшие на Украине
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