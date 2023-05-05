В Башкирии похоронили Руслана Баширова, погибшего в зоне проведения СВО
20:54, 05 май 2023
В Иглинском районе Башкирии в последний путь проводили жителя населенного пункта Майский Руслана Баширова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал зампремьер-министра республики Ирек Сагитов.
Чиновник отметил, что Руслан Баширов был настоящим патриотом, участником боевых действий на территории Чечни.
"Он достойно сражался за мир и за свою Родину", - подчеркнул вице-премьер.
За героизм, мужество и отвагу бойца посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова.
По теме:
- В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Аяз Галиаскаров
- В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным ефрейтором Фанилем Минибаевым
- В Башкирии перезахоронили погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Фаниля Гарифуллина
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии перезахоронили погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Фаниля Гарифуллина
Общество в Башкирии
В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО «вагнеровцем» Антоном Копыловым
Общество в Башкирии
В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО Кувандыком Ситдиковым
Общество в Башкирии
В Башкирии проводили в последний путь участника спецоперации из Благовещенского района