В Башкирии похоронили Руслана Баширова, погибшего в зоне проведения СВО

20:54, 05 май 2023

В Иглинском районе Башкирии в последний путь проводили жителя населенного пункта Майский Руслана Баширова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал зампремьер-министра республики Ирек Сагитов.







Чиновник отметил, что Руслан Баширов был настоящим патриотом, участником боевых действий на территории Чечни.



"Он достойно сражался за мир и за свою Родину", - подчеркнул вице-премьер.



За героизм, мужество и отвагу бойца посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети