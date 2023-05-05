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В Башкирии похоронили Руслана Баширова, погибшего в зоне проведения СВО

В Башкирии похоронили Руслана Баширова, погибшего в зоне проведения СВО

20:54, 05 май 2023

В Иглинском районе Башкирии в последний путь проводили жителя населенного пункта Майский Руслана Баширова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал зампремьер-министра республики Ирек Сагитов.



Чиновник отметил, что Руслан Баширов был настоящим патриотом, участником боевых действий на территории Чечни. 

"Он достойно сражался за мир и за свою Родину", - подчеркнул вице-премьер.

За героизм, мужество и отвагу бойца посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Иглинский район спецоперация Погибшие на Украине
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