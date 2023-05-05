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На майские выходные в Башкирии прогнозируются дожди и похолодание

На майские выходные в Башкирии прогнозируются дожди и похолодание

23:27, 05 май 2023

В субботу, 6 мая, по информации синоптиков регионального Гидрометцентра, в Башкирии существенных осадков не прогнозируется, лишь в северо-западной части возможны кратковременные дожди. Ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха в ночное время будет составлять +9…+14 градусов, в отдельных районах опустится до +3…+8 градусов, днем еще будет тепло - +20…+25 градусов.



А вот 7 мая в регионе могут пройти дожди с грозами. Ночная температура составит +7…+12 градусов, дневная - +20…+25 градусов, в северо-западной части РБ столбики термометров покажут значение +15 градусов.


Согласно прогнозу Яндекс.Погоды в понедельник, 8 мая, жара в Башкирии начнет спадать. В дневные часы небо затянет облаками, а температура составит всего +12 градусов.

Во вторник, 9 мая, будет облачно с прояснениями, днем +13…+14 градусов. Метеорологи Gismeoteo сообщают о потеплении до +16 градусов.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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