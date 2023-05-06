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В Башкирии спасатель сделал предложение девушке на высоте нескольких метров

В Башкирии спасатель сделал предложение девушке на высоте нескольких метров

09:22, 06 май 2023

Спасатель МЧС из города Бирска предложил своей возлюбленной руку и сердце. Особым шармом этот романтический эпизод наделило то, что предложение было сделано на высоте – при помощи пожарного подъемника, возле балкона девушки. Об этой трогательной истории сообщили в пресс-центре ведомства.



– Солнышко мое, я тебя очень сильно люблю! Очень сильно, больше жизни, больше всех на свете! Ты мой самый-самый-самый яркий лучик, ты моя рыбка, моя любовь. Знай, ты – пожар в моем сердце, который я никогда не захочу потушить. Пожалуйста, скажи мне только одно. Солнышко, ты выйдешь за меня? - задал пожарный, возможно, самый важный вопрос в своей жизни.

Одновременно безумный и романтичный поступок девушку просто очаровал, и едва сдерживая слезы, она ответила утвердительно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Бирск Бирский район
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