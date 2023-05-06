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В Башкирии станет холоднее

В Башкирии станет холоднее

23:51, 06 май 2023

В Башкирии пройдут дожди и похолодает. С прогнозом погоды ознакомили республиканские метеорологи.

Синоптики Башгидромета сообщили, что в воскресенье, 7 мая, в отдельных районах республики пройдут кратковременные осадки.

В ночное время температура воздуха составит +3…+8°C, в южных районах до +13°C. В дневное время воздух прогреется до +11…+16°C, а на юге до +20…+25°C.

Ночью подует слабый ветер переменных направлений, Днем -  умеренный, местами порывистый до сильного.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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