В Башкирии станет холоднее

23:51, 06 май 2023

В Башкирии пройдут дожди и похолодает. С прогнозом погоды ознакомили республиканские метеорологи.



Синоптики Башгидромета сообщили, что в воскресенье, 7 мая, в отдельных районах республики пройдут кратковременные осадки.



В ночное время температура воздуха составит +3…+8°C, в южных районах до +13°C. В дневное время воздух прогреется до +11…+16°C, а на юге до +20…+25°C.



Ночью подует слабый ветер переменных направлений, Днем - умеренный, местами порывистый до сильного.

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Автор: Семен Подгорный