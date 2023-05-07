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В Башкирии ожидаются заморозки до -6°

В Башкирии ожидаются заморозки до -6°

23:57, 07 май 2023

Погода в Башкирии в ближайшие дни будет характеризоваться значительным похолоданием и осадками. Информацию об этом передали в республиканском Гидрометцентре.



В понедельник, 8 мая, на юге республики ожидаются небольшие дожди, на остальной же территории РБ осадков не прогнозируется. Ветер подует северо-западных, северных направлений. В ночное время температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, местами возможны заморозки на почве от 0 до -5 градусов. В дневные часы потеплеет до +10…+15 градусов.


Во вторник, 9 мая, существенных осадков так же не ожидается, однако в южных районах республики могут пройти кратковременные осадки. Подует северо-западный, северный умеренный ветер, местами – порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до 0…+5 градусов, а в отдельных районах Башкирии возможны заморозки от -1 до -6 градусов. Днем станет немного теплее: +10…+15 градусов, местами до +20 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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