Какая погода будет в Башкирии в среду, 10 мая 2023 года
23:05, 09 май 2023
Согласно информации Гидрометцентра Башкирии, в республике ожидается облачная погода без значительных осадков. По югу местами возможны небольшие дожди и усиление ветра, а в остальных - умеренный ветер с востока и северо-востока.
Ночью с 9 на 10 мая в регионе обещают заморозки до -2…-7°C, местами до +1…+6°C. В дневное время температура составит +12…+17°C, хотя в отдельных районах может достигать всего +7°C.
Сервис Гисметео прогнозирует в Уфе во вторник, 10 мая, дневную температуру +17°C, а скорость ветра будет держаться на уровне 1-3 м/с. Осадков не предвидится.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 3 дня: с 28 по 30 июня 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии сегодня, 22 сентября 2020 года
Общество в Башкирии
В Башкирии будет тепло и без значительных осадков