Какая погода будет в Башкирии в среду, 10 мая 2023 года

23:05, 09 май 2023

Согласно информации Гидрометцентра Башкирии, в республике ожидается облачная погода без значительных осадков. По югу местами возможны небольшие дожди и усиление ветра, а в остальных - умеренный ветер с востока и северо-востока.



Ночью с 9 на 10 мая в регионе обещают заморозки до -2…-7°C, местами до +1…+6°C. В дневное время температура составит +12…+17°C, хотя в отдельных районах может достигать всего +7°C.



Сервис Гисметео прогнозирует в Уфе во вторник, 10 мая, дневную температуру +17°C, а скорость ветра будет держаться на уровне 1-3 м/с. Осадков не предвидится.

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Автор: Семен Подгорный