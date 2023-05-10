Жителей Башкирии ждут два выходных дня в июне

14:37, 10 май 2023

Стало известно о том, что в июне жителей Башкирии ждут еще 2 дня дополнительных выходных.



12 июня страна будет отмечать День России, а жители республики еще и День города в Уфе. Таким образом, выходной период продлится с 10 по 12 июня включительно.



Кроме того, 28 июня (среда) жители Башкирии будут праздновать Курбан-байрам, который в этом году приходится на середину недели.

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Автор: Семен Подгорный