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Жителей Башкирии ждут два выходных дня в июне

Жителей Башкирии ждут два выходных дня в июне

14:37, 10 май 2023

Стало известно о том, что в июне жителей Башкирии ждут еще 2 дня дополнительных выходных.

12 июня страна будет отмечать День России, а жители республики еще и День города в Уфе. Таким образом, выходной период продлится с 10 по 12 июня включительно.

Кроме того, 28 июня (среда) жители Башкирии будут праздновать Курбан-байрам, который в этом году приходится на середину недели.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: выходные
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