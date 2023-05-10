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В Башкирии ожидаются перепады температуры воздуха с -5 до +18 градусов

В Башкирии ожидаются перепады температуры воздуха с -5 до +18 градусов

22:44, 10 май 2023

В Башкирии в четверг, 11 мая, ожидаются значительные изменения температуры на протяжении всего дня.

Согласно данным республиканских синоптиков, ночью в некоторых районах РБ, главным образом на юго-востоке, ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы осадков не прогнозируется. Подует ветер восточных направлений со скоростью 5-10 м/с.



В ночное время температура опустится до отметок +1…+6 градусов по Цельсию, в некоторых районах возможны заморозки до -5 градусов. В течение дня температура поднимется до +13…+18 градусов. 

МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах республики, так как в связи с перепадами температур, в некоторых местах может опуститься туман, что приведет к ограничению видимости на дистанции до 500-1000 метров.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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