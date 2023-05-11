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В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Динар Иксанов

В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Динар Иксанов

10:23, 11 май 2023

В зоне СВО на Украине погиб уроженец Бакалинского района Башкирии Динар Иксанов. Информацию об этом передали в администрации города Когалым, где жил и работал двадцатидевятилетний парень.



Окончив школу и колледж, Динар отправился по призыву в армию. Затем год отслужил контрактником. В 2018 году молодой человек перебрался из Башкирии в Югру, где трудился машинистом. Обзавелся семьей. В связи с проводимой частичной мобилизацией, его призвали в ряды Вооруженных сил Российской федерации. Служил радиотелефонистом-разведчиком отделения управления зенитной самоходно-артиллерийской батареи. Военнослужащий погиб в одном из населенных пунктов ДНР.

У Иксанова в Когалыме остались супруга и двое маленьких детей. Его родители живут в Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бакалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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