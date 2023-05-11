Дым от пожара в Челябинской области накрыл город в Башкирии

22:14, 11 май 2023

В результате вчерашнего пожара в соседней Челябинской области, в башкирском городе Межгорье возник сильный смог. Местный мэр, Вячеслав Калугин, сообщил об этом на своей страничке в социальных сетях.



Чиновник подчеркнул, что пелена дыма не представляет угрозы для здоровья жителей города. Он также рассказал, что на территории вблизи города нет действующих природных пожаров.



Напомним, что в Челябинской области произошел крупный лесной пожар, который длился почти неделю, уничтожив свыше одной тысячи гектаров леса. Предполагается, что причиной возгорания стала неосторожность туристов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com // Вячеслав Калугин