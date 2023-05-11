МЧС: в Башкирии прогнозируются заморозки и сильный ветер

22:32, 11 май 2023

Погода в Башкортостане в пятницу, 12 мая, будет характеризоваться заморозками и сильным ветром. Информацию об этом передало республиканское МЧС.







Согласно метеорологическому прогнозу, в Башкирии ожидается пасмурная погода, временами возможны прояснения. В южных районах в ночное время выпадут небольшие осадки. Направление ветра будет с востока, а его порывы местами достигнут до 15-20 м/с.



Что касается температуры, то ночью она понизится до +2…+7 градусов (по северу и в горных районах вероятны заморозки от 0 до -3 градусов), в дневное время столбики термометра покажут +8…+13 градусов (в северных районах до +18 градусов).





МЧС также предупреждает о возможном появлении тумана ночью и рано утром. В таких условиях видимость будет ограничена от 500 до 1000 метров. В некоторых южных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность, так что следует соблюдать меры безопасности.

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