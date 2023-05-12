Боец из Башкирии в зоне СВО нейтрализовал диверсантов
10:06, 12 май 2023
Сергей Сергеев, старший лейтенант из Башкирии, получил высокую награду за свое участие в СВО, о чем сообщили создатели проекта "Время героев".
Он является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова и присоединился к спецоперации еще в марте 2022 года.
Сопровождая колонну на передовую, наши бойцы заметили диверсионно-разведывательную группу неприятеля. В результате слаженных действий Сергеева и его соратников, группа была ликвидирована.
Военнослужащий из РБ, был удостоен медали Жукова.
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Автор: Семен Подгорный
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