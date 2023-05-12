В Уфе собака неделю ждет своего хозяина у здания кардиоцентра
12:32, 12 май 2023
В течение уже целой недели во дворе кардиоцентра в Уфе живет собака. Она ищет своего хозяина.
По словам главного врача медучреждения Ирины Николаевой, очевидцы сообщили, что в минувший четверг, 4 мая, четвероногий бежал за каретой скорой помощи, что позволяет предположить, что в ней увезли хозяина.
"Она бродит по двору больницы и жалобно смотрит на пациентов. Нам не удается погладить ее, но мы подкармливаем ее немного", - поделилась главврач.
Несмотря на все усилия, пока что не удалось найти владельца. Сотрудники кардиоцентра обошли всех пациентов, но хозяина питомца среди них не нашли.
"Хочется надеяться, что хозяин придет и заберет собаку, которая выглядит ухоженной и домашней", - написала Ирина Николаева.
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/Ирина Николаева
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