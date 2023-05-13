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Сотрудники ДПС Башкирии помогли семье, у которой по дороге сломался автомобиль

Сотрудники ДПС Башкирии помогли семье, у которой по дороге сломался автомобиль

13:07, 13 май 2023

Сотрудники ДПС Башкирии оказали помощь семье, у которой во время поездки произошла поломка автомобиля. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.



Инцидент случился в четверг, 11 мая, когда ст. лейтенант Касим Ахмедьянов и мл. лейтенант Артур Гульмухаметов из отдельного батальона ДПС РБ находились на патрулировании. Они заметили автомобиль марки Рено, стоявший с открытым капотом на 111-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Владелец автомобиля объяснил, что он и его супруга направлялись к врачу в уфимский населенный пункт Булгаково и по дороге их машина неожиданно сломалась.


При осмотре ТС полицейские обнаружили, что причиной поломки был порванный ремень ГРМ. Водитель был в замешательстве, особенно учитывая отсутствие сотовой связи на данном участке. Чтобы помочь, сотрудники Госавтоинспекции остановили проезжавший мимо транспорт и попросили их помочь отбуксировать неисправный автомобиль.

Сопровождаемое экипажем ДПС, сломанное авто было доставлено на станцию технического обслуживания. После ремонта семья выразила свою благодарность сотрудникам и продолжила свой путь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия помощь ГИБДД
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