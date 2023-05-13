В Уфе проводили очередную группу военнослужащих в зону СВО

13:38, 13 май 2023

В субботу, 13 мая, на площади перед "Уфа-Арена" в столице Башкирии состоялась торжественная церемония отправки очередной группы бойцов, отправляющихся в зону специальной военной операции, после краткосрочного отпуска.



Вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов выразил свою признательность военнослужащим и заверил их, что Башкортостан возьмет заботу о близких во время их отсутствия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: правительство Башкирии