В Уфе проводили очередную группу военнослужащих в зону СВО
13:38, 13 май 2023
В субботу, 13 мая, на площади перед "Уфа-Арена" в столице Башкирии состоялась торжественная церемония отправки очередной группы бойцов, отправляющихся в зону специальной военной операции, после краткосрочного отпуска.
Вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов выразил свою признательность военнослужащим и заверил их, что Башкортостан возьмет заботу о близких во время их отсутствия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: правительство Башкирии
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