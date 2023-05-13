В Башкирии попрощались с погибшим в спецоперации Евгением Шамшитовым

22:01, 13 май 2023

В Мишкинском районе Башкирии в пятницу, 12 мая, простились с Евгением Шамшитовым, погибшим в ходе СВО на Украине. Траурная церемония прошла в деревне Баймурзино.



В Баймурзинском СДК звучали слова соболезнования: "Герои не умирают, они всегда остаются в наших сердцах".







На прощание с Евгением пришли его родные, друзья, одноклассники и чиновники местной администрации. Все присутствующие вспоминали его как отважного и отзывчивого человека, хорошего друга и смелого воина.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Мишкинском районе Башкортостана прошла церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации на Украине Анатолием Адылшиным. Информацию об этом распространил на своей личной страничке в соцсетях глава муниципалитета Павел Трапезников.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Баймурзинский СДК