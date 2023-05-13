В Башкирии в ближайшие несколько дней ожидается холодная погода с дождями

23:16, 13 май 2023

Согласно информации Гидрометцентра Башкирии, в регионе прогнозируется похолодание, которое продлится несколько дней. Синоптики обещают заморозки до -3°C с 14 по 16 мая.







Ночью в субботу, 14 мая, в горных районах и по северу РБ ожидается похолодание с заморозками от 0 до -3°C. На остальной территории температура составит от +4 до +9°C. В течение дня воздух прогреется до +16…+21°C.



В понедельник, 15 мая, пройдут дожди с грозами. Подует порывистый ветер восточных направлений. В ночное время температура воздуха будет +2…+7°C. В северных и горных районах сохранятся заморозки, как в воздухе, так и на поверхности почвы от 0 до -3°C, днем ожидается +16…+21°C.





Во вторник, 16 мая, прогнозируется кратковременный дождь с порывистым ветром. Ночью температура составит +4…+9°C, а в горных районах вновь ударят заморозки от 0 до -2°C. Днем ожидается +18…+23°C.

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Автор: Семен Подгорный