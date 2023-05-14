Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Певец из Башкирии Анвар Нургалиев посвятил песню своей погибшей племяннице

Певец из Башкирии Анвар Нургалиев посвятил песню своей погибшей племяннице

16:05, 14 май 2023

В знак памяти о Диане Сафаровой, погибшей в возрасте 32 лет в результате автомобильной аварии в Чишмах на прошлой неделе, артист Анвар Нургалиев решил исполнить специальную песню. Его племянница была известной блогершей и одинокой матерью, воспитывавшей 3 детей.



В воскресенье, 14 мая, популярный исполнитель опубликовал свою песню "Туганым" в своих социальных сетях. Нургалиев признался, что записал эту композицию еще в сентябре прошлого года, но по каким-то причинам не делился ею ранее.

"Не знаю, почему я не публиковал ее раньше. Видимо, сегодня настало время", - написал он, призвав своих поклонников обнимать близких чаще и не откладывать это на потом.


По теме:

Читайте также:

Кадры смертельной аварии Дианы Сафаровой попал на видео
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Чишминский район
Читайте также

Певец из Башкирии Анвар Нургалиев сообщил о состоянии детей погибшей в ДТП Дианы Сафаровой
Происшествия в Башкирии
Певец из Башкирии Анвар Нургалиев сообщил о состоянии детей погибшей в ДТП Дианы Сафаровой
В Башкирии полицейские нашли вероятного участника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии полицейские нашли вероятного участника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова
В Башкирии похоронили погибшую в аварии Диану Сафарову (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
В Башкирии похоронили погибшую в аварии Диану Сафарову (ВИДЕО)
Кадры смертельной аварии Дианы Сафаровой попал на видео
Происшествия в Башкирии
Кадры смертельной аварии Дианы Сафаровой попал на видео


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: