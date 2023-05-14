Певец из Башкирии Анвар Нургалиев посвятил песню своей погибшей племяннице

16:05, 14 май 2023

В знак памяти о Диане Сафаровой, погибшей в возрасте 32 лет в результате автомобильной аварии в Чишмах на прошлой неделе, артист Анвар Нургалиев решил исполнить специальную песню. Его племянница была известной блогершей и одинокой матерью, воспитывавшей 3 детей.







В воскресенье, 14 мая, популярный исполнитель опубликовал свою песню "Туганым" в своих социальных сетях. Нургалиев признался, что записал эту композицию еще в сентябре прошлого года, но по каким-то причинам не делился ею ранее.



"Не знаю, почему я не публиковал ее раньше. Видимо, сегодня настало время", - написал он, призвав своих поклонников обнимать близких чаще и не откладывать это на потом.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети