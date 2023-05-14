"Дома ждали трое детей: на СВО погиб мобилизованный из Башкирии Газиз Кинзябулатов

16:35, 14 май 2023

В зоне проведения СВО погиб Газиз Ризаевич Кинзябулатов, 42-летний уроженец Башкирии, который был призван в ряды Вооруженных Сил России по частичной мобилизации. Трагическую весть о его гибели сообщил Дамир Мустафин, руководитель администрации Альшеевского района. У военнослужащего остались 3 детей.







«Слова не могут выразить нашу боль и печаль от невосполнимой утраты. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким Газиза. Мы скорбим вместе с вами», – написал в соцсетях чиновник.



Похороны бойца состоятся 15 мая в населенном пункте Никифарово.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на СВО погиб вагнеровец из Альшеевского района Башкирии Сергей Колесников. Погибший – житель села Раевский.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети