"Дома ждали трое детей: на СВО погиб мобилизованный из Башкирии Газиз Кинзябулатов
16:35, 14 май 2023
В зоне проведения СВО погиб Газиз Ризаевич Кинзябулатов, 42-летний уроженец Башкирии, который был призван в ряды Вооруженных Сил России по частичной мобилизации. Трагическую весть о его гибели сообщил Дамир Мустафин, руководитель администрации Альшеевского района. У военнослужащего остались 3 детей.
«Слова не могут выразить нашу боль и печаль от невосполнимой утраты. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким Газиза. Мы скорбим вместе с вами», – написал в соцсетях чиновник.
Похороны бойца состоятся 15 мая в населенном пункте Никифарово.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на СВО погиб вагнеровец из Альшеевского района Башкирии Сергей Колесников. Погибший – житель села Раевский.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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