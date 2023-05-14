Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии в начале недели температура воздуха повысится до +24 градусов

В Башкирии в начале недели температура воздуха повысится до +24 градусов

23:19, 14 май 2023 Погода в Башкортостане в начале недели будет характеризоваться повышением температуры воздуха до +24 градусов. Информацию об этом передал республиканский Башгидромет.


В понедельник, 15 мая, в отдельных районах республики ожидаются небольшие осадки. Ветер восточных направлений во время грозы может усилиться до порывистого. В ночное время температура опустится до +6…+11 градусов (местами возможно понижение до +1 градуса, а в восточных и горных районах ожидаются заморозки до -2 градусов). В дневное время солнце прогреет воздух до +17…+22 градусов.

С 16 по 17 мая дожди в Башкирии прекратятся, однако возможно усиление порывов ветра. Ночью температура воздуха снизится до +4…+9 градусов, а днем ожидается потепление до +19… +24 градусов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии 26 апреля 2023 года температура воздуха повысится до +22 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 26 апреля 2023 года температура воздуха повысится до +22 градусов
В Башкирии в выходные воздух прогреется до +16 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии в выходные воздух прогреется до +16 градусов
В Башкирии в начале недели воздух прогреется до +17 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии в начале недели воздух прогреется до +17 градусов
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: