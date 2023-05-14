В Башкирии в начале недели температура воздуха повысится до +24 градусов

23:19, 14 май 2023









в начале недели будет характеризоваться повышением температуры воздуха до +24 градусов. Информацию об этом передал республиканский Башгидромет.

В понедельник, 15 мая, в отдельных районах республики ожидаются небольшие осадки. Ветер восточных направлений во время грозы может усилиться до порывистого. В ночное время температура опустится до +6…+11 градусов (местами возможно понижение до +1 градуса, а в восточных и горных районах ожидаются заморозки до -2 градусов). В дневное время солнце прогреет воздух до +17…+22 градусов.



С 16 по 17 мая дожди в Башкирии прекратятся, однако возможно усиление порывов ветра. Ночью температура воздуха снизится до +4…+9 градусов, а днем ожидается потепление до +19… +24 градусов.

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Автор: Семен Подгорный