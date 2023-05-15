Прогноз погоды в Башкирии: 16 мая ожидаются осадки и заморозки

23:32, 15 май 2023

Во вторник, 16 мая, погода в Башкортостане будет характеризоваться осадками и похолоданием. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



По информации ведомства в республике прогнозируется переменная облачность. В ночное время в отдельных районах пройдут небольшие осадки, в дневное время дождей не ожидается. Подует ветер северо-восточных направлений 5-10 м/с, по югу - порывы до 10 м/с.







Ночью температура воздуха будет держаться на отметке +4…+9 градусов, местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем же стоит ждать потепления до +18…+23 градусов.



Кроме того, на автодорогах республики в ночное и утреннее время может опуститься туман, видимость упадет до 500 метров. Жителям следует быть осторожными во время поездок.

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