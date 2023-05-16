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В Башкирии похоронили мобилизованного отца двух дочерей Рамиля Ситдикова

В Башкирии похоронили мобилизованного отца двух дочерей Рамиля Ситдикова

14:30, 16 май 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Благоварского района Башкирии Рамиля Фанисовича Ситдикова. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель муниципалитета Марат Юсупов.



Мужчину призвали в ряды Вооруженных Сил РФ по частичной мобилизации осенью прошлого года. 28-летнего рядового похоронили в населенном пункте Первомайский.

«Близкие навсегда запомнят Рамиля жизнерадостным, отзывчивым, трудолюбивым и ответственным человеком. Мы не оставим семью героя, поддержим всем необходимым. Вечная память и вечная слава герою!» – написал глава администрации.


После окончания Первомайской школы Рамиль Ситдиков поступает в салаватский профессиональный лицей № 20. Затем в должности старшего оператора ЭВМ прошел срочную службу в армии. До объявления мобилизации мужчина работал разнорабочим в одной из подрядных организаций. Без отца остались жена и две дочки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благоварский район спецоперация Погибшие на Украине
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