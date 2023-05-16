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В Башкирии 17 мая прогнозируются заморозки

В Башкирии 17 мая прогнозируются заморозки

23:21, 16 май 2023

Погода в Башкортостане в среду, 17 мая, будет характеризоваться заморозками. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.

В течение всего дня ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Подует ветер северо-восточных направлений со скоростью 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с.



В ночное время температура воздуха понизится до +5…+10 °C, по востоку РБ ожидаются заморозки от 0 до -2 °C. В дневное время ожидается потепление до +19…+24 °C.

Отмечается также, что на некоторых участках автодорог ночью и утром может опуститься туман, из-за чего видимость упадет от 500 до 1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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