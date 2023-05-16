В Башкирии 17 мая прогнозируются заморозки

23:21, 16 май 2023

Погода в Башкортостане в среду, 17 мая, будет характеризоваться заморозками. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



В течение всего дня ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Подует ветер северо-восточных направлений со скоростью 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с.







В ночное время температура воздуха понизится до +5…+10 °C, по востоку РБ ожидаются заморозки от 0 до -2 °C. В дневное время ожидается потепление до +19…+24 °C.



Отмечается также, что на некоторых участках автодорог ночью и утром может опуститься туман, из-за чего видимость упадет от 500 до 1000 метров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный