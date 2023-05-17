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На СВО погиб уроженец Башкирии Ильнур Ярмухаметов

На СВО погиб уроженец Башкирии Ильнур Ярмухаметов

11:37, 17 май 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Стерлибашевского района республики Ильнура Ярмухаметова, погибшего в зоне проведения спецоперации. Мужчину похоронили в населенном пункте Баимово. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель муниципалитета Рустам Рахмангулов.



«Добрым, открытым, целеустремленным и трудолюбивым — таким помнят и знают Ильнура Варисовича его учителя, друзья и односельчане. Несмотря на молодость, он успел завоевать авторитет и уважение окружающих, в том числе сослуживцев», - написал чиновник.


Боец был посмертно награжден орденом Мужества, который передали отцу Ильнура.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в СВО жителем Стерлибашевского района Фанилем Минибаевым.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлибашевский район спецоперация Погибшие на Украине
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