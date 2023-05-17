Шокирующая правда о Башкирии: население исчезает, эксперты предупреждают о катастрофе

11:48, 17 май 2023

Башкирия столкнулась с серьезными демографическими проблемами, в результате чего население республики резко сокращается, и тысячи людей исчезают. Несмотря на небольшой рост рождаемости и снижение смертности в марте, общее число жителей стремительно уменьшается, и эксперты предупреждают, что ситуация будет только хуже.







За первый квартал текущего года в Башкортостане родилось 8 893 ребенка, что на 2,5 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Следует отметить, что показатели прошлого года также оказались ниже, чем в 2021 году. Смертность падает, однако это объясняется высоким уровнем летальности, вызванной пандемией COVID-19 в предыдущем году. За 3 месяца в регионе скончалось 12 462 человека. Т.е. число умерших превышает число новорожденных почти на 50 процентов.





Естественная убыль населения в РБ по итогам декады составила 3 569 человек. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в Поволжье, в частности в Нижегородской области. В общей сложности по стране наблюдается естественное сокращение населения более чем на 148 000 человек, а рождаемость снизилась почти на 3 процента.

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Автор: Семен Подгорный