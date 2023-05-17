Прогноз погоды на 18 мая в Башкирии: ожидаются сильные осадки и похолодание

22:54, 17 май 2023

Погода в Башкортостане в четверг, 18 мая, будет характеризоваться выпадением осадков и похолоданием. Информацию об это передало республиканское МЧС.







Согласно прогнозу ведомства в республике прогнозируется облачная погода, на большей части региона значительных осадков не будет, дожди ожидаются лишь по юго-востоку. Подует ветер восточных, северо-восточных направлений 7-12 м/с. Временами порывы могут достигать 15-20 м/с.





В ночное время температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +5 до +10 градусов, однако на востоке РБ возможны заморозки до 0, -2 градусов. В дневное время температура воздуха повысится до +17…+22 градусов, по юго-востоку - около +10 градусов.



Кроме того, ночью и утром на некоторых участках автодорог может образоваться дымка, что ухудшит видимость до 1-2 километров.

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Автор: Семен Подгорный