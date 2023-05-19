В Башкирии за месяц исчезло почти 1,5 тысячи семей
09:12, 19 май 2023
В течение месяца в Башкирии исчезло почти 1,5 тысячи семей. Статистика разводов не перестает бить новые рекорды в республике.
Данные Росстата говорят о том, что в марте 2023 года в республике развелись 1 454 семьи. Это на 9 больше, чем за прошлый год в том же месяце. В то же время, количество новых бракосочетаний значительно выросло на 27%. В марте свой брак зарегистрировали более 1693 семей.
В ПФО в марте число браков снизилось только в Нижегородской области. В остальных регионах Поволжья наблюдался значительный рост - наибольший был в Марий Эл. В России также было зарегистрировано больше новых браков, чем разводов.
Автор: Семен Подгорный
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