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В Башкирии за месяц исчезло почти 1,5 тысячи семей

В Башкирии за месяц исчезло почти 1,5 тысячи семей

09:12, 19 май 2023

В течение месяца в Башкирии исчезло почти 1,5 тысячи семей. Статистика разводов не перестает бить новые рекорды в республике.



Данные Росстата говорят о том, что в марте 2023 года в республике развелись 1 454 семьи. Это на 9 больше, чем за прошлый год в том же месяце. В то же время, количество новых бракосочетаний значительно выросло на 27%. В марте свой брак зарегистрировали более 1693 семей.

В ПФО в марте число браков снизилось только в Нижегородской области. В остальных регионах Поволжья наблюдался значительный рост - наибольший был в Марий Эл. В России также было зарегистрировано больше новых браков, чем разводов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: демография
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