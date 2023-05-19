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В Башкирии 20 мая прогнозируются грозы и порывистый ветер до 17 м/с

В Башкирии 20 мая прогнозируются грозы и порывистый ветер до 17 м/с

23:30, 19 май 2023

Погода в Башкортостане в субботу, 20 мая, будет характеризоваться осадками и сильным ветром.



Согласно прогнозу, опубликованному региональным МЧС в эту субботу, прогнозируется пасмурная погода, временами прояснения, в ряде районов Башкирии возможны небольшие дожди с грозами. Скорость восточного и юго-восточного направлений ветра будет достигать 5-10 м/с, при грозах - порывы до 17 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит от +4 до +9 градусов, в течение дня потеплеет до +19…+24 градусов. На некоторых участках региональных автомобильных дорог опустится туман, который снизит видимость до 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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