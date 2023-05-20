В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Мокшанцевым
11:58, 20 май 2023
В Башкирии похоронили уроженца Мелеузовского района Виталия Мокшанцева, который погиб в зоне проведения спецоперации. Церемония прощания состоялась в населенном пункте Воскресенское. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал руководитель муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.
Глава района сообщил, что Виталий Мокшанцев родился 15 января 1972 года. С 1990 по 1992 год проходил срочную службу в рядах ВС РФ, после чего продолжил обучение в Мелеузовском механико-технологическом техникуме по специальности "техник-механик". В мае 2004 года Виталий подписал контракт.
За отвагу, которую проявил военнослужащий, исполняя свой воинский долг, его посмертно наградили орденом Мужества.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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