В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Мокшанцевым

11:58, 20 май 2023

В Башкирии похоронили уроженца Мелеузовского района Виталия Мокшанцева, который погиб в зоне проведения спецоперации. Церемония прощания состоялась в населенном пункте Воскресенское. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал руководитель муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.







Глава района сообщил, что Виталий Мокшанцев родился 15 января 1972 года. С 1990 по 1992 год проходил срочную службу в рядах ВС РФ, после чего продолжил обучение в Мелеузовском механико-технологическом техникуме по специальности "техник-механик". В мае 2004 года Виталий подписал контракт.



За отвагу, которую проявил военнослужащий, исполняя свой воинский долг, его посмертно наградили орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети