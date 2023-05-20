Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Мокшанцевым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Мокшанцевым

11:58, 20 май 2023

В Башкирии похоронили уроженца Мелеузовского района Виталия Мокшанцева, который погиб в зоне проведения спецоперации. Церемония прощания состоялась в населенном пункте Воскресенское. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал руководитель муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.



Глава района сообщил, что Виталий Мокшанцев родился 15 января 1972 года. С 1990 по 1992 год проходил срочную службу в рядах ВС РФ, после чего продолжил обучение в Мелеузовском механико-технологическом техникуме по специальности "техник-механик". В мае 2004 года Виталий подписал контракт.

За отвагу, которую проявил военнослужащий, исполняя свой воинский долг, его посмертно наградили орденом Мужества.

Читайте также:

На СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Азамат Арслангараев
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мелеузовский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии похоронили солдата, погибшего в зоне спецоперации
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили солдата, погибшего в зоне спецоперации
В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнаром Яруллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнаром Яруллиным
В Башкирии простились с погибшим в СВО 30-летним рядовым Салаватом Шагалиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО 30-летним рядовым Салаватом Шагалиным
В Башкирии простились с погибшим в спецоперации «вагнеровцем» Рамилем Давлетшиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в спецоперации «вагнеровцем» Рамилем Давлетшиным


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: