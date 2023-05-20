В Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Вильданом Хасановым

19:11, 20 май 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца населенного пункта Абзаново Зианчуринского района, погибшего в зоне проведения спецоперации Вильдана Хасанова. Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Дамин Юланов.



По словам чиновника, после окончания 9 класса в 2013 году, Вильдан поступил в горный колледж города Кумертау. После этого его призвали в армию, где он занимал должность старшего механика-водителя танка.







Во время начала специальной военной операции, боец заключил контракт с частной военной компанией "Вагнер".



"Он погиб, защищая интересы нашей страны, защищая Родину. Память о нашем бойце Вильдане Иршатовиче навсегда сохранится в наших сердцах ", - написал глава администрации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети