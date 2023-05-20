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В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Сергеем Озеровым

В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Сергеем Озеровым

19:23, 20 май 2023

В Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» из Белорецка Сергеем Озеровым. 31-летний мужчина погиб в зоне проведения СВО.



По сообщению главы администрации района Андрея Иванюты, Сергей родился в городе Белорецк, отучился в 21 школе. Затем была служба в армии. В 2014 году он получил специальность программиста в Башкирском экономико-юридическом колледже. В разное время работал на заводе механизированного строительного инструмента и в Белорецком заводе рессор и пружин. В 2016 году переселился в Екатеринбург.

Трагическая гибель Сергея Озерова произошла 25 марта 2023 года в результате участия в специальной военной операции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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