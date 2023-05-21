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Сын члена правительства в Башкирии решил отправиться на СВО

Сын члена правительства в Башкирии решил отправиться на СВО

12:04, 21 май 2023

Один из членов правительства в Башкирии узнал о том, что его сын решил отправиться на СВО. Воспитанник кадетского класса с опытом службы в инженерных войсках, уже заключил контракт. Информацию об этом распространил телеканал БСТ.



Скоро военнослужащий отправиться проходить боевое слаживание.

«Попробовал работать в суде и сделал вывод, что работа с бумагами - не моё», - говорит будущий участник специальной военной операции. «Не боюсь идти. Сначала родители не понимали, почему я выбрал военную службу, но потом поняли, что это моё призвание».


Как сообщила мать солдата, занимающая должность в правительстве, сын неожиданно сообщил им об этом.

«Он просил нас понять и принять его решение», - рассказала она. «Это решение принял сам. Конечно, все это вызывает волнение. Мы переживаем за нашего сына. Будем держаться, молиться и надеяться на лучшее».

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
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