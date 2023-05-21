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В Башкирии прогнозируется повышение температуры до +26 градусов

В Башкирии прогнозируется повышение температуры до +26 градусов

23:27, 21 май 2023

Погода в Башкортостане в ближайшие несколько дней будет характеризоваться жарой днем и заморозками ночью.

В понедельник, 22 мая, в республике ожидается переменчивый ветер, а температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, в восточных районах будет наблюдаться понижение до +1 градуса, днем температура воздуха будет колебаться в пределах +21…+26 градусов.

Во вторник, 23 мая, также ожидается слабый ветер. В ночное время температура воздуха составит +6…+11 градусов, восточные районы снова могут ощутить понижение до +1 градуса, днем температура будет колебаться в пределах +21…+26 градусов.
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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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